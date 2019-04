Innenstadt

Beamten fiel am Samstagabend am Hauptbahnhof ein 18-Jähriger auf. Er hatte ein zerrissenes T-Shirt und eine aufgeplatzte Lippe. Der Syrer gab an, dass er auf dem Rummel am Lustgartenwall von drei oder vier Männern angesprochen worden sei. Sie hätten ihn nach Geld gefragt. Der Mann sagte, er habe 20 Euro dabei. Als sich der 18-Jährige aber weigerte, das Geld herauszugeben, wurde er verprügelt. Der Angegriffene flüchtet dann in Richtung Hauptbahnhof. Der Heranwachsende wurde von einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung nach den Angreifern ein.

Der Mann, der den 18-Jährigen angesprochen hat, soll etwa 22 Jahre alt sein, schlank und 1,79 Meter groß sein. Er trug mittellanges schwarzes Haar, einen Vollbart, eine dunkle Jeanshose und einen dunklen Pullover. Ein anderer Täter soll 17 Jahre alt sein, ungefähr 1,78 m groß und ebenfalls schlank. Er trug kurzes Haar, einen schwarzen Pullover und ein schwarzes Basecap.

Polizei fragt, wer hat die Schlägerei beobachtet?

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter Telefon 0331/5 50 80 zu melden.

