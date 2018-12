Eine 41-Jährige prallte am Donnerstagnachmittag in der Heinrich-Mann-Allee frontal auf einen Linienbus. Dabei verletzte sich die Potsdamerin. Auch ihre beiden Kinder, die im Fond des Wagens saßen, trugen Verletzungen davon. Der Bus hatte zum Glück keine Passagiere an Bord. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.