Potsdam

Am Montagmittag um kurz nach 12:30 Uhr war ein Radfahrer auf der Potsdamer Straße in Bornstadt auf dem Weg in Richtung Potsdam Innenstadt unterwegs.

Auf der Höhe eines Einkaufsmarktes bog direkt vor ihm ein Auto auf den Parkplatz ab. Der 27-Radfahrer bremste scharf und auch der 67-jährige Autofahrer trat in die Eisen, doch das Unglück war nicht mehr aufzuhalten.

Der Radfahrer „fiel über den Lenker auf die Straße und zog sich Verletzungen an den Gelenken zu, die später ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten“, teilte die Polizei mit. Glück im Unglück: Der Sachschaden beläuft sich auf etwa nur 50 Euro.

Knapp drei Stunden später verunglückte eine 59-jährige Radfahrerin. Sie fuhr gerade auf der Straße Russische Kolonie an der Alexandrowka vorbei in Richtung Neu Fahrland, als sie etwas nach rechts abkam, einen geparkten Pkw streifte und stürzte. Dabei verletzte sie sich so stark im Gesicht, dass sie durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ebenfalls ins Krankenhaus wurde der Radfahrer gebracht, der um kurz vor 18 Uhr auf der Heinrich-Mann-Allee mit einem Pkw zusammengestoßen war. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Von MAZonline