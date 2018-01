Dreister Schmuck-Diebstahl in Babelsberg

Potsdam. Am Donnerstag betrat ein junger Mann gegen 14:45 Uhr ein Juweliergeschäft in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg. Er ließ sich von einer Mitarbeiterin des Geschäftes mehrere Schmuckstücke zeigen. Die Frau präsentierte dem Unbekannten einige Gegenstände und ließ sich in ein vermeintliches Verkaufsgespräch verwickeln. Der Mann nutzte eine kurze Unachtsamkeit der Frau, griff nach einer Goldkette, drehte sich um und rannte aus dem Geschäft in Richtung S-Bahnhof Babelsberg. Dann verliert sich seine Spur.

Die Goldkette hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei hofft, dass es Zeugen des Vorfalls gab und bittet um etwaige Hinweise auf den Unbekannten.

Der Schmuckdieb wird wie folgt beschrieben:

– dunkle Hautfarbe

– schwarze kurze Haare

– etwa 180cm groß

– schlanke Statur

– circa 30 Jahre alt

– sprach deutsch mit englischem Slang

– bekleidet mit dunkelgrüner Daunenjacke, dunkle Hose

Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeitelefonisch unter 0331 / 5508 1224, via Intertnet ( www.internetwache.brandenburg.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

