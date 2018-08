Potsdam/Sanssouci

Eine Informationstafel nahe dem Parkausgang zum Drachenhaus erinnert an das Modellfort von Sanssouci, das seit 2004 unter einer Erdschicht schlummert, die die Festungsanlage vor weiterem Verschleiß durch Witterung, mutwillige Zerstörung und spielende Kinder schützen soll. Wenn man genau hinsieht, lassen sich auf dem mit Gras bewachsenen Hügel unterschiedliche Schattierungen erkennen: „Die Pflanzensignatur zeigt, dass da noch was verborgen ist“, sagt der Bauhistoriker Volker Mende, der bereits seit längerem zur Geschichte dieser Kasematte forscht.

Das Festungsmodell im Jahr 2004. Quelle: Werner Schmachtenberg

Vor gut zehn Jahren hatte er im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem eine für Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) bestimmte Handakte entdeckt, in der der Krupp-Angestellte Julius Diener (1841-1921) detailreich über die Potsdamer Festungsanlage berichtete, die nach Einschätzung von Fachleuten zu einem Markstein der militärhistorischen Entwicklung werden sollte.

Präsentiert wurde die im Maßstab 1:10 errichtete Festung vor fast genau 125 Jahren, am 18. August 1893, um 12 Uhr mittags an einem gleißend heißen Sommertag. Das mit Ziegelmauerwerk und Zementputz modellierte Bauwerk maß in seiner größten Ausdehnung 53 mal 25 Meter und war laut Diener, der 1877 der Befestigungslehrer Wilhelms gewesen war, mit acht gepanzerten Geschütztypen in 20 Feuerstellungen bestückt.

Das von Krupp gesponserte Modellfort brachte eine „Wende im deutschen Festungsbau“, sagt der Historiker Werner Schmachtenberg. Die Architektur war eine Antwort auf die neu entwickelten Brisanzgranaten mit ihrer bisher unbekannten Zerstörungskraft. Erstmals wurde mit Beton gebaut. Eine dem Modellfort ganz ähnliche Festungsanlage namens „Kaiser Wilhelm II.“ wurde fast zeitgleich und in voller Größe in Mutzig bei Straßburg errichtet.

Laut Schlösserstiftung ist das Modellfort „ein einzigartiges Zeugnis für die früheste Periode der Panzerfortifikation“, so Sprecher Frank Kallensee: „Diese Art der Befestigung prägte das gesamte 20. Jahrhundert und lässt das Fort im Park Sanssouci zu einem baugeschichtlichen Denkmal von europäischem Rang werden.“

Das Festungsmodell in einer Aufnahme von 1985. Quelle: Ingo Orgzall/Potsdam-Museum

Das Bauwerk im abgesperrten Teil des Parks war geheim, und doch wusste man in der Stadt davon. Der Stadthistoriker Hans Paech entdeckte vor kurzem einen im November 1893 im Teltower Kreisblatt veröffentlichten Artikel über ein „neues geflügeltes Wort“: „Das ist keene dumme Idee“, sagte demnach ein Maurerpolier namens Lucke aus Nowawes, nachdem der Kaiser die am Bau der Miniatur-Festung beteiligten Arbeiter zum Festessen eingeladen hatte. Der Monarch habe „herzlich darüber gelacht“ und die Anekdote selbst weitererzählt.

Ein Prinzenspielplatz, wie sie im Volksmund hieß, sei die Anlage nie gewesen, sagt Paech. Der Spielplatz habe sich etwas weiter in Richtung Neues Palais befunden. Das Fort war für den Hohenzollern-Nachwuchs „sicher auch interessant“, sagt Paech, aber „offiziell diente es anderen Zwecken“. Bekannt ist, dass Wilhelm II. selbst schon als Kind von Modellfestungen angetan war: „In Osborne durfte ich mit den alten eisernen Kanonen auf einer Modellschanze spielen, die früher meinen Onkeln, als sie noch Knaben waren, zum Spielplatz gedient hatte“, schrieb er.

Das Modellfort aber diente als Anschauungsobjekt für die Diskussion um neueste Entwicklungen beim Festungsmodellbau. Und Krupp hatte die Möglichkeit, dem Kaiser neue Kanonen und Waffensysteme vorzustellen.

Die Aufnahme mit dem Geschützmodell im Herbstlaub. Quelle: Ingo Orgzall/Potsdam-Museum

Als kleine Sensation gilt eine Entdeckung von Volker Mende, die gerade im „Festungsjournal“, dem Fachblatt der „Deutschen Gesellschaft für Festungsforschung“, publiziert wurde. In der Fotosammlung des Potsdam-Museums entdeckte er nach einem Hinweis aus dem Haus eine schwarz-weiße Aufnahmeserie von 1985, die das Modellfort nicht nur in einem sehr viel besseren Zustand als in den letzten Jahren zeigt. „Die Sensation“, wie er schreibt, lag auf einem der Bilder halb verborgen am Kasemattenboden: „ein Geschützrohr in Modellgröße“. Dies sei nach der Handakte Dieners der erste Beweis für die Existenz von detailgetreuen Geschützmodellen.

Das Modellfort zählt mit der Einzeldenkmalsnummer 507 zum Unesco-Welterbe in Potsdam. Wann es wieder zu sehen sein wird, ist unklar: „Für die Wiederfreilegung bedürfte es nicht nur entsprechender finanzieller Mittel für die Wiederherstellung, sondern auch eines Konzepts für die Präsentation, Sicherheit und fortlaufende Pflege der Anlage“, sagt Stiftungssprecher Kallensee, der dabei auf eine Vielzahl anderer „derzeit laufender gewaltiger Bau- und Restaurierungsprojekte in den Schlössern verweist“.

„Wir wollen keine radikale Freilegung“, sagt auch Bauhistoriker Mende: „Letztlich ist das Fort unter der Erde für zukünftige Generationen mit besseren Erhaltungstechniken gut aufgehoben.“

Von Volker Oelschläger