Caputh

Handwerk hat ja – wie der Volksmund so sagt – goldenen Boden. Der Boden beim 25. Gartenfest der Handwerkskammer Potsdam am Donnerstag im Märkischen Gildehaus in Caputh war zwar nicht golden, aber dafür grasgrün-saftig, Darauf Festzelt und Stände, auch mit Kunsthandwerk. Unschlagbar: Der Blick aufs Wasser.

Die passendende Kulisse also, um viele frohe Botschaften zu verkünden. So ist die Zahl der Azubis im Handwerk wieder gestiegen, wie Handwerkskammerpräsident Robert Wüst und Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig bei der Begrüßung verkündeten. Sonnige Aussichten also. Noch eine gute Neuigkeit: Handwerker, die ihre Meisterprüfung ablegen, erhalten 1500 Euro als „Meisterbonus“. Rückwirkend zum 1. April. „Nutzt das!“, rief Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) in seiner Grußadresse. Die Minister-Dichte war an diesem Abend hoch. Neben Gerber waren auch Sozialministerin Diana Golze und Finanzminister Christian Görke (beide Linke) gekommen.

BER Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider (Mitte) mit den Bäckern Karl-Dietmar Plentz (rechts) und Maximilian Schöppner. Quelle: Bernd Gartenschläger

Promi-Gäste enthüllten auf MAZ-Nachfrage, was ihr Handwerker-Wunschberuf gewesen wäre. Automechaniker hätte sich zum Beispiel Andreas Schulz, Vorstandschef der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), gut vorstellen können. Bei der Frage „Auto oder Bank“ entschied er sich jedoch „für die sichere Bank“. Milos Stefanovic, Sprecher der Geschäftsführung der Bürgschaftsbank, hat ein Faible für die Tischlerei. Zumindest ein bisschen hat er reingeschnuppert: „Ich habe bei der Volkshochschule einen Tischlerkurs belegt.“ Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) wiederum hat sogar eine Flugzeugbauerlehre absolviert. Sein Traumziel damals: Pilot. Aber dann kam doch alles ganz anders.

Von Ildiko Röd