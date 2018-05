Potsdam

Der Weg ist noch weit, aber der erste Schritt ist gemacht: Angela Schickhoff, Mutter von vier Freilerner-Kindern zwischen neun und 19 Jahren, möchte in Potsdam eine Anlaufstelle rund um selbstbestimmte Bildung etablieren und hat dafür auf der Internetplattform „Go-Fund-Me“ eine Crowdfundingaktion gestartet. Für das erste Jahr nebst Erstausstattung sind 11 000 Euro veranschlagt, Interessenten haben für die Einstiegsfinanzierung bisher knapp 250 Euro Spenden zugesagt.

Freilerner-Stammtisch im Café Madia

Seit Jahren schon setzt sich Angela Schickhoff für selbstbestimmte Bildung ein, engagiert sich beispielsweise im Vorstand des Bundesverbands „Natürlich Lernen!“ und bittet jeden letzten Mittwoch im Monat um 18 Uhr an den Freilerner-Stammtisch im Café Madia in der Lindenstraße 47. Die studierte Historikerin möchte, dass Kinder und Jugendliche völlig frei, ohne Zwang und von Institutionen unabhängig – also ganz ohne Schule – lernen können. „Die freien Schulen in Potsdam sind toll, aber dort gibt es immer noch zu viele Vorschriften“, sagt Angela Schickhoff. „Was wir wollen, ist eine wirkliche Alternative zur klassischen Schule.“

Der direkt neben dem Indoor-Spielplatz auf dem Kiewitt gelegene Raum, den Angela Schickhoff für ihren Lernort zunächst ins Auge gefasst hatte, ist inzwischen schon wieder passé. Die alte Fachhochschule („Der perfekte Ort, öffentlich und mitten in der Stadt“) ist so gut wie abgerissen. – Sie wolle aber an ihrem Traum festhalten und weiter Ausschau nach einem passenden Objekt halten. „Eigentlich reicht ein einziger Raum gar nicht aus, perfekt wäre ein ganzes Haus“, sagt Angela Schickhoff – wohlwissend, dass das auf dem angespannten Potsdamer Immobilienmarkt geradezu ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Vorbeischauen, wann immer einem danach ist

Keine Kurse, keine Aufsicht: Der Lernort, der Angela Schickhoff vorschwebt, soll vor allem ein Ort der Begegnung und der Motivation sein. Die Gäste – Kinder, Jugendliche, Erwachsene – sollen vorbeischauen, wann immer ihnen danach ist. Sollen bleiben, so lange sie möchten. Tun, wonach ihnen gerade der Sinn steht. „Lernen braucht man nicht zu planen. Lernen passiert einfach so“, sagt Angela Schickhoff. Wer also lesen will, für den soll der Lernort Bücher bieten und natürlich das Internet, „diese tolle, immer geöffnete Bibliothek“. Wem nach Musik ist, für den sollen Instrumente da sein. Es soll Spiele und Sportgeräte geben, Farben, Pinsel, Stoffe, Werkzeug, Töpferscheiben... Wer sich lieber allein beschäftigt, soll für sich bleiben. Wer lieber gemeinsam lernen möchte, soll Gelegenheit haben, sich Gleichgesinnten anzuschließen. Kurzum: An diesem Ort der unbegrenzten Möglichkeiten soll jeder tun und lassen können, was er will. Nur eine Verpflichtung soll es dort geben: „Den Ort pfleglich zu behandeln“, sagt Angela Schickhoff. Sie könne sich auch vorstellen, den Lernort für Veranstaltungen zu vermieten. Etwa für Yoga, für Tanz, Schreiben und Stimmbildung – also für Themen, die nicht allzuweit entfernt sind von der Idee der freien und selbstbestimmten Bildung.

Hat sich ein Grüppchen gefunden, soll ein Verein gegründet werden

„Aber man braucht halt Geld“, sagt Angela Schickhoff: „Wir hoffen jetzt auf Sponsoren, die echt mutig sind.“ Und auf Mitstreiter. Denn hat sich erst einmal ein Grüppchen gefunden, möchte Angela Schickhoff einen Verein gründen. „Allein die Mitgliedsbeiträge werden zwar auch nicht ausreichen, um die Miete zu bezahlen“, sagt sie. „Aber über einen Verein könnte man bei Bedarf auch Fördermittel beantragen.“

Wem das Freiraum-Projekt gefällt, der kann sich unter der E-Mail-Adresse schickhoff@web.de direkt an Angela Schickhoff wenden. Wer direkt für das Projekt spenden möchte, kann dies im Internet tun.

Von Nadine Fabian