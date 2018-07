Potsdam/Innenstadt

Die Belegschaft des städtischen Klinikums Ernst von Bergmann freut sich über die 1000. Geburt des Jahres. Paula Eleonore erblickte am Sonnabend, dem 7. 7., um 7.23 Uhr Wochenende das Licht der Welt. Paula Eleonore ist ein 3480 Gramm schweres und 50 Zentimeter großes, kerngesundes Mädchen. Die stolzen Eltern Dennis und Ilka aus Potsdam sind überglücklich über die Geburt ihrer ersten Tochter. Dennis Kieburg ist am Ende des ersten Lehrjahres seiner Ausbildung zum Schornsteinfeger. „Unsere Tochter ist für uns also ein doppeltes Glückskind“, freut sich der Papa.

„Paula Eleonore ist unsere 1000. Geburt“

„Paula Eleonore ist unsere 1000. Geburt und dabei das 1031. Baby, welchem wir in diesem Jahr auf die Welt helfen“, sagt Prof. Dr. med. Dorothea Fischer, die Leitende Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe: „Wir, die Hebammen, Geburtshelfer und Kinderärzte sowie die Pflegekräfte sind stolz, die Babys und Eltern auf diesem Weg ins Familienglück zu begleiten.“

Die Geburtenrate am Klinikum ist nach Angaben der Leitenden Chefärztin „stabil“: „Wir sehen uns darin bestärkt, dass unser Konzept der Geburt in einer komfortablen, persönlichen und familiären Atmosphäre sehr gut angenommen wird.“ Durch die schon vorliegenden Anmeldungen von schwangeren Frauen sei jetzt bereits absehbar, dass es auch ein geburtenstarkes zweites Halbjahr im Klinikum „Ernst von Bergmann“ geben werde.

Jedes Neugeborene bekommt einen Babyschlafsack

Im vergangenen Jahr fand die 1000. Geburt im Klinikum mit dem 4. Juli zwar drei Tage früher statt. Auf längere Frist betrachtet, hat die Anzahl der Neugeborenen jedoch erheblich zugenommen: Vor zehn Jahren kam das 1000. Baby im Klinikum erst Anfang September auf die Welt.

Seit dem Jahresbeginn sind im Klinikum „Ernst von Bergmann“ bis Montag Nachmittag bei 1011 Geburten insgesamt 1042 Babys zur Welt gekommen. Darunter waren nach Angaben des Klinikums 31 Zwillinge. Insgesamt seien in diesem Jahr bisher 556 Jungen und 486 Mädchen geboren worden.

Jedem Neugeborenen schenkt das Klinikum „Ernst von Bergmann“ einen Babyschlafsack – „auch für den gesunden Schlaf zu Hause“, so Chefärztin Dorothea Fischer.

Von Volker Oelschläger