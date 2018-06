Der Name der 1945 zerstörten Garnisonkirche verschwindet offiziell am 25. Juli 1949. An diesem Tag wird die Ruine in Heilig-Kreuz-Kirche umbenannt. Am 18. Juni 1950 wird in der Turmruine der erste Gottesdienst gefeiert.

1966 beginnt die Gemeinde mit der Instandsetzung des Turms. Die Bezirksleitung fordert die Beendigung der Sicherungsarbeiten am 12. August. Am 29. September wird die Baugenehmigung widerrufen und am 27. Oktober wird die Kirche baupolizeilich gesperrt.

Am 26. April 1968 beschließen die Stadtverordneten den Abriss.

Enteignet wird die Gemeinde am 2. Mai. Am gleichen Abend wird der letzte Gottesdienst gefeiert.

Am 14. Mai 1968 beginnen die Sprengungen des Kirchenschiffs. Am 19. Juni 1968 soll der verbliebene Turm endgültig gesprengt werden – doch die Sprengmeister unterschätzen, wie solide das Mauerwerk errichtet worden war. Die Portalseite des Turms bleibt stehen.

So kommt es kurz darauf, am 23. Juni 1968, zur letzten Sprengung.