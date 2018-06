Potsdam

Am Montagmittag beobachtet eine Frau, wie sich korpulenter Mann mit einem Bolzenschneider an einem Damenfahrrad zu schaffen macht, das vor der Grundschule in der Rudolf-Breitscheid-Straße angeschlossen ist. Der Mann knackt das Schloss, steigt auf das Fahrrad und fährt davon.

Ein weiter Mann, etwas älter als der Fahrraddieb, steht daneben und telefoniert. Die Frau spricht den Mann an, der gibt aber vor, nichts zu verstehen.

Sie macht dem Verdächtigen klar, dass sie die Polizei gerufen habe und er bis zum Eintreffen der Beamten warten möge. Daraufhin schlägt der Mann nach der Frau. Diese kann zwar ausweichen, aber nicht verhindern, dass der Mann Reißaus nimmt.

Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Folgende Personenbeschreibungen der beiden – vermeintlich südländischen – Tätern konnte die Frau geben.

1.Person

- etwa 40 bis 45 Jahre

- korpulente Figur

- Brillenträger (fuhr mit dem Rad davon)

2. Person

- ungefähr 50 Jahre

- Dreitagebart

- fehlende Zähne

