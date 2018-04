Potsdam

Am frühen Sonntagabend brachen drei Personen in ein Einfamilienhaus im Schäferweg im Stadtteil Am Stern ein. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Trio ein Fenster des Hauses gewaltsam geöffnet und waren gerade im Begriff, das Haus zu betreten. Doch weit kamen sie nicht. Der Sohn der Familie überraschte die Einbrecher. Die machten kehrt, sprangen aus dem Fenster und verschwanden in Richtung Neuendorfer Straße. Dann verliert sich ihre Spur. Auch ein eingesetzter Fährtenhund war erfolglos. Doch so ganz spurlos verwand das Trio dann doch nicht. Am Tatort konnten „Beweismittel gesichert werden, welche jetzt Bestandteil weiterer Ermittlungen sind“, berichtete die Polizei am Montag.

Polizei bittet um Hinweise

1. Person: Etwa 30-35 Jahre, 180cm groß, schlank mit leichtem Bauchansatz, rundes Gesicht mit Geheimratsecke, kurze Haare, rot-Schwarze Jacke, hellblaues T-Shirt, dunkle Shorts, südländisches Aussehen

2. Person: Zirka 25-35 Jahre, etwa 1,75 - 1,85m, schlank, komplett schwarzer Trainingsanzug zweiteilig, Jacke mit Kapuze, Turnschuhe ( Farbe nicht zu erkennen), schwarzes T-Shirt mit einem weiß umrandeten Logo)

3. Person: konnte nichtnäher beschrieben werden

Von MAZonline