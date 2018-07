Potsdam

In der Nacht vom 26. auf den 27. Februar 2018 hatten Unbekannte die Außentür eines Geschäftes im Stern-Center aufgebrochen. Sie drangen in den Laden ein und stahlen Wertkarten und Zigaretten.

Die Polizei wurde gerufen und die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Dabei brachten sie in Erfahrung, dass dort zwei unbekannte Männer bereits vor einiger Zeit einen Diebstahl begangen hatten.

Kurze Zeit später kamen die Unbekannten anscheinend an den Tatort zurück. Dabei verhielten sie sich so auffällig, dass man auf sie aufmerksam wurde. Der Sicherheitsdienst wurde gerufen, aber die Männer verschwanden unerkannt.

Glück für die Beamten: Die Zeugen konnten einen der Männer sehr gut beschreiben:

Demnach soll er schlank, Mitte Dreißig gewesen sein und höchstens 175 cm groß gewesen sein. Trotz seiner hellen, mittelblonden Haare und einem hellen Bart, beschrieben die Zeugen ihn als südländisch. Der Mann habe dunkle Augen gehabt und deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Im Zusammenhang mit diesem Einbruch prüft die Polizei derzeit einen Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch in dem Geschäft am 5. März 2018 und einem versuchten Einbruch am 17. April 2018.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zur Identität des Abgebildeten, oder dessen Aufenthaltsort machen können, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu melden.

Von MAZonline