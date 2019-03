Babelsberg

Durch Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens wurde die Polizei am Sonnabend gegen 4.20 Uhr zu einem Einbruch in die Orenstein-und-Koppel-Straße in Babelsberg gerufen. Unbekannte Täter hatten die Türen zu einem Lagerbereich und einem Bürotrakt aufgehebelt. Was sie entwendeten, kann nach Mitteilung der Polizei noch nicht gesagt werden. Durch die eingesetzten Kriminaltechniker wurden Spuren gesichert.

Von LR Potsdam