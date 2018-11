Berliner Vorstadt

Die Mieter einer Wohnung in der Berliner Vorstadt waren am Freitagabend nur rund eineinhalb Stunden weg,um Besorgungen zu machen, doch das reichte unbekannten Dieben, so in ihre Wohnung einzubrechen, dass niemand sonst im Haus etwas mitbekam. Als die Inhaber gegen 17.45 Uhr zurückkehrten, fanden sie die aufgebrochene Eingangstür vor. Die Täter hatten die Wohnung durchwühlt und dabei Wertgegenstände und EC-Karten gestohlen. Die Polizei sicherte in der Wohnung sowie an der Tür Spuren und befragte die im Haus wohnenden Mieter nach ihren Beobachtungen sowie dem Einlass unbekannter Personen durch die fernbedienbare Hauseingangstür. Die Spurensicherung ergab, dass keine weiteren Wohnungen in dem mehretagigen Haus angegriffen wurden. Der Schaden wird durch den Geschädigten auf mehrere tausend Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls wurde aufgenommen.

Von Rainer Schüler