Eine Oper verwandelt einen Stadtteil

Was zählt, ist nicht der Glaube an unterschiedliche Götter oder ein Kampf gegeneinander. Was zählt, ist Toleranz, Freundschaft und Gemeinschaft. In Drewitz haben Grundschule, Kammerakademie Potsdam und Begegnungsstätte ein bemerkenswertes Projekt initiiert, das in einer Oper als Höhepunkt mündete und nun in den Plattenbau-Kiez nachhaltig strahlt.