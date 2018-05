Brandenburger Vorstadt

Lapislazuli – wenn sie jetzt nicht aufpasst, macht dieser verzwickte Name, was er will. Das kennt Lila Riedel vom Üben vor dem Spiegel. Jetzt aber ist es ernst. Zuhörer umringen die 44-Jährige, alle Blicke sind auf sie gerichtet und Lila Riedel nimmt sich einen Atemzug Zeit. Volle Konzentration. „Ein Lapislazuli“, sagt sie langsam, laut, deutlich und fehlerfrei, „ist ein Stein. Er ist blau, er ist sehr selten, man findet ihn in Syrien. Er ist sehr kostbar.“

Lila Riedel (2.v.r.) lud interessierte Zuhörer in das Orangerie-Schloss ein. Quelle: Nadine Fabian

Ist der Zungenbrecher erst mal überwunden, hat Lila Riedel keine Mühe mehr, ihren Zuhörern die Welt zu erklären. Die Welt ist in diesem Fall das Orangerie-Schloss im Park Sanssouci, seine Geschichte, Architektur und Innenausstattung, seine Erbauer und Bewohner. Lila Riedel, Beschäftigte der Oberlin-Werk­stätten, und ihre Kollegen Anna Krüger (40), Niclas Kirsten (35), Uwe Happke (53) und Nadine Gergely (37) sind die ersten Schlossführer, die eine Tour in einfacher Sprache bestreiten. Einfache Sprache? „Das ist wie eine Übersetzung der deutschen Sprache in eine Form, die man besser verstehen und auch besser behalten kann“, sagt Anna Krüger. „Man kann das mit Politikern und der Sendung mit der Maus vergleichen“, ergänzt Uwe Happke. „Politiker versteht keiner, die Lach- und Sachgeschichten jeder. Wir brauchen im Alltag viel mehr einfache Sprache!“

Uwe Happke präsentierte den Raffaelsaal in einfacher-, Birte Heyrock in Gebärdensprache. Quelle: Nadine Fabian

Doch so leicht, eingängig und charmant die Tour der fünf Oberliner vorbei an Statuen und Vasen, an riesigen Gemälden, funkelnden Lüstern und alten Möbeln auch ist – darin steckt viel Arbeit. Ein halbes Jahr lang haben die fünf sich auf ihren Einsatz im Rahmen der Potsdamer Inklusionstage vorbereitet. Sie haben auf Exkursionen die Gemächer von König Friedrich Wilhelm IV. und seiner Gattin Elisabeth erkundet, haben große und kleine Besonderheiten herausgesucht und mit Hilfe von Katrin Wartenberg vom Grundbildungszentrum und Wilma Otte von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten an den Texten gefeilt. Die sind einfach – klar – und strotzen dennoch vor Informationen. Wer sich ein Bild davon machen möchte, hat am Freitag um 10 Uhr noch einmal die Gelegenheit dazu. Die Premiere, die eine Gebärdensprachdolmetscherin begleitete, endete mit Applaus. #

„Die Führung in einfacher Sprache und durch Betroffene ist einmalig“, lobt Christoph Richter, der Beauftragte für Menschen mit Behinderung. „Wir schauen, wie wir das Projekt nach den Inklusionstagen weiterführen und auf andere Schlösser ausdehnen können.“

Das Programm der Inklusionstage am 3. Mai Die 1. Potsdamer Inklusionstage finden noch bis zum 6. Mai statt. Höhepunkt heute ist das Straßenfest für Menschen mit und ohne Behinderung. Es findet bereits zum 15. Mal statt. Beginn auf dem Luisenplatz ist um 15 Uhr. Kinder und Erwachsene erwartet bis 19 Uhr ein buntes Bühnenprogramm und viele Mitmachaktionen. Darunter ist Die künstlerische Aktion „Zeichen“, die um 15 Uhr vor dem Brandenburger Tor beginnt. Dabei treffen zwei Theatergruppen aufeinander, in denen Menschen mit und ohne Behinderung mitwirken. Der Circus Montelino stellt um 17 und um 17.45 Uhr seine Trainingsgruppe für Menschen mit Down-Syndrom vor. Gehörlose können um 14 Uhr Architektur und Kunst des Museum Barberini entdecken. Eintritt 3 Euro. Eine Erkundungsfahrt führt einen Elektrorollstuhl im Norm-Maß von 11 bis 16 Uhr kreuz und quer durch die City. Zuschauer können sich anschließen – Start ist am Brandenburger Tor. Clown Tute Caruso tritt um 9.15 Uhr mit Bläsern der Kammerakademie im Nikolaisaal auf. Das Fachforum „Immer wieder Achterbahn“ zeigt auf, welche Wege der beruflichen Rehabilitation Menschen mit psychischen Erkrankungen offenstehen. Beginn in der Wissenschaftsetage des Bildungsforums Am Kanal 47 ist um 9 Uhr, das Ende ist um 15 Uhr. nf

Von Nadine Fabian