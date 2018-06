Die Potsdamer CDU will nach einem OVG-Urteil die Rückzahlung der Elternbeiträge am Mittwoch im Hauptausschuss diskutieren. Die Stadt sieht sich in der Frage der Kita-Betriebskosten bestätigt, doch ein Verwaltungsrechtsexperte sagt, dass das Urteil keine Rückschlüsse auf die Potsdamer Situation erlaube.