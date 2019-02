Potsdam Einheitsfeier in Potsdam - Zwölf Millionen für die Einheitsfeier Die deutsche Wiedervereinigung jährt sich 2020 das 30.Mal; das wird in Potsdam mit einer millionenteuren Einheitsfeier gewürdigt. Es präsentieren sich die Landeshauptstadt und alle Bundesländer.

Schon zum 15. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2005 gab es in Potsdam eine Einheitsfeier und auch am selben Platz. Quelle: Christel Köster