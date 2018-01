Einjähriges Mädchen überlebt Sturz aus Fenster

Potsdam. Am Silvestertag ist in Potsdam-Babelsberg ein einjähriges Mädchen aus einem geöffneten Fenster einer Hochparterre-Wohnung gestürzt. Ein Notarzt hat das Kind in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. Das Mädchen war ansprechbar. Weiteres über den Zustand und die Verletzungen des Kindes ist nicht bekannt.

Es war am Nachmittag gegen 16.40 Uhr aus dem Fenster im Schlafzimmer gestürzt. Das Kind kletterte über das Bett auf den Fenstersims und fiel in die Tiefe. Die Mutter stand währenddessen in der Küche und bereitete dort das Essen zu. Die Polizei prüft, ob Aufsichts- und Fürsorgepflicht verletzt wurden.

Von MAZonline