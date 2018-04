Potsdam

Das Museum „Fluxus plus“ hat umgeräumt. Neue Werke gibt es im Obergeschoss, wo neben der Dauerausstellung zum Fluxus-Pionier Wolf Vostell (1932-1988) als „Plus“ auch Künstler ohne unmittelbaren Bezug zur Fluxus-Bewegung einen Stammplatz haben. Neu sind die knallbunten Fabelwesen in Welten aus Orange und Violett von Sebastian Heiner und die Fotoprojektionen aus dem zu neuer Größe heranwachsenden Berlin der Nachwendezeit von Hella de Santarossa.

Neu ist ein dem Leben und Werk von Max Klinger (1857-1920) gewidmeter umfangreicher Zyklus mit kleinformatigen Radierungen und Zeichnungen von Lutz Friedel. Neu ist das Projekt „Send Protest“ von Constantino Ciervo, der eine jedem offenstehende App mit angeschlossenem Bildarchiv zur Dokumentation von Missständen weltweit installiert hat.

Heute wird die neu geordnete Ausstellung mit dem Titel „Kunst – Leben – Mensch“ eröffnet. Die Vernissage unter Anwesenheit der beteiligten Künstler ist ein Höhepunkt der Feier zum zehnjährigen Bestehen des ersten privaten Kunstmuseums der Landeshauptstadt.

2005 vorgestelltes Modell des Fluxus-Blechautos in der Schiffbauergasse. Unten der Theaterneubau. Quelle: Johanna Bergmann

Als der Berliner Kunstsammler Heinrich Liman sich 2005 mit seinem Projekt für das wachsende Kunst- und Kulturquartier in der Schiffbauergasse erstmals vorstellte, gab es Schlagzeilen. Denn ursprünglich sollte für das Museum ein gigantisches Auto aus Wellblech – 50 Meter lang, elf Meter hoch, das Heck zum Wasser – neben die Tanzfabrik an das Ufer des Tiefen Sees gesetzt werden.

Ein Jahr lang sorgte die Provokation für öffentliche Erregung. Dann präsentierte man als Kompromiss ehemalige Reitställe der einstigen Garde-Husaren-Kaserne auf der Wasserseite des Schirrhofs, von denen damals nur noch Reste übrig waren. Nach früheren Planungen für den Kulturstandort Schiffbauergasse sollte in diesem Gebäudezug Ausflugsgastronomie etabliert werden.

Im Atrium des Museums werden zum Geburtstagsfest am Sonnabend Bilder aus der Entstehungszeit gezeigt: letzte Fragmente von Mauerwerk mit Torbögen; das Ruinenfeld unter einem Schutzdach; der Blick aus den eingesetzten Panoramafenstern zum Ufer, an dem zwischen aufgeworfenen Erdhügel zwei Bagger manövrieren; schließlich der Einmarsch von mehreren Dutzend Komparsen im lustigen Zwergengewand der „Little Men“, vom Fluxus-Mitbegründer Emmett Williams (1925-2007) erfundenen Kunstfiguren.

Schlüsselübergabe im April 2008 mit „Little-Men“-Komparsen, Oberbürgermeister Jann Jakobs (r.) und Heinrich Liman (4.v.r.). Quelle: Bernd Gartenschläger

Gefeiert wurde die Eröffnung des Fluxus-Museums am 21. April 2008 auf dem Schirrhof und in der benachbarten Waschhaus-Arena. Die Schiffbauergasse war noch immer eine Großbaustelle. Auf dem Platz nebenan rammten sie an diesem Tag gerade die Stahlpfähle für die neue Waschhaus-Freilichtbühne in den Grund.

Innerhalb von zehn Jahren waren 100 Millionen Euro Förderung in das neue Kreativquartier am Wasser geflossen, in dem neben Kultureinrichtungen wie dem Hans-Otto-Theater, dem T-Werk und der Tanzfabrik Unternehmen wie der Software-Riese Oracle mit seiner Europa-Vertriebszentrale und das Design-Center des Volkswagen-Konzerns ihren Sitz haben.

Fluxus, lateinisch für Fließen, steht für Bewegung und Aktion und galt, im Protest gegen den Zeitgeist der bleiernen 1960er Jahren geboren, als Fortsetzung des 50 Jahre älteren Dada mit anderen Mitteln. Man zertrümmerte Konzertflügel, bestückte Kunsthallen mit ranzigen Fettecken, verfasste Manifeste, betonierte Autos ein. „Wenn du es definieren kannst, ist es kein Fluxus“, hat Emmett Williams, der Vater der Little Men, einmal gesagt.

Das Museum Fluxus plus ist allerdings definiert; das liegt im Wesen einer solchen auf Dauer und Ordnung angelegten Institution. Doch auch die Dauerausstellung im Parterre soll mit dem Jubiläum einen Zuwachs an gegenkünstlerischer Bewegung bekommen.

Auf einem Monitor laufen nun Aufzeichnungen von Fluxus-Aktionen: „Nivea Cream Peace“ von Alison Knowles mit Händen, die sich geräuschvoll eincremen; „Solo for Sick Man“ von Fluxus-Erfinder George Maciunas als Solo eines hustenden, kranken Mannes; schließlich ein tonloses Konzert der Berliner Maulwerker 2007 in der Potsdamer Schinkelhalle zum 75. Geburtstag von Wolf Vostell.

Das Programm der Jubiläumsfeier Zur Eröffnung der Feier im Parterre des Museums heute um 16 Uhr sprechen Museumsgründer Heinrich Liman, Kultur-Staatssekretärin Ulrike Gutheil (parteilos) und Sozialdezernent Mike Schubert (SPD). Danach wird ein Zehn-Gänge-Fluxus-Menü präsentiert, dessen Appetithäppchen ebenso international sein sollen, wie die im Museum vorgestellten Künstler. Zum Menü läuft erstmals ein neu entwickelter Audioguide zum Ausstellungsprogramm des Museums. Nach dem Essen wird zum fünften Mal der Orden des Museums „Fluxus plus“ verliehen. Eine Bildershow erinnert an die vergangenen Jahre, Vitrinen im Atrium erinnern an die Entstehungszeit. Das Musikprogramm beginnt um 18 Uhr. Das Duo „Klangzeichen“ mit Michael von Hitzenstern und Daniel Hoffmann präsentiert eine „musikalisch-szenische Montage“ diverser Fluxus-Konzepte. Zum Abschluss ab 19.30 Uhr gibt es Tanzmusik, moderne Hits und Evergreens mit der Potsdamer Band „JAYFEX“. Der Eintritt in das Fluxus-Museum ist zum Geburtstag frei.

Von Volker Oelschläger