Kitafinanzierung - Einstimmige Forderungen an das Land im Kita-Streit

Die Frage der Kita-Finanzierung in Potsdam lässt sich nicht allein im Rathaus lösen. Der Sozialbeigeordnete Mike Schubert (SPD) fordert, dass bei der anstehenden Novellierung des Landeskitagesetzes von der Landesregierung präzise festgesetzt wird, wer welche Kosten zu tragen hat – gerade in der Frage der Betriebs- und Gebäudekosten.

Kein Gespräch im Rathaus vor Anhörung im Landtag

Eigentlich wollte Schubert die Potsdamer Landtagsabgeordneten noch vor der Anhörung des Kitagesetzes am Donnerstag ins Rathaus zum Gespräch laden. „Der gemeinsame Termin kam nicht zustande, aber wir haben telefoniert. Für mich war es wichtig unsere Botschaft vor der Anhörung zu senden“, sagte Schubert der MAZ.

Fast alle Fraktionen brachten Eintrag gemeinsam ein

Diese Botschaft wurde am Mittwochabend auch von den Stadtverordneten deutlich Richtung Landtag gesandt: Einen einstimmigen Beschluss vom äußerst linken bis zum äußerst rechten Spektrum fasste das Stadtparlament. Vor allem war der Dringlichkeitsantrag von fast allen Fraktionen bis auf die AfD und FDP/Bürgerbündnis gemeinsam eingebracht worden – eine seltene fraktionsübergreifende Einigkeit vor der Abstimmung. Begrüßt wird darin das beitragsfreie Kitajahr, was laut Pete Heuer (SPD) immerhin ein „Einstieg in die kostenfreie Bildung“ sei.

Doch vor allem fordert der Antrag eindeutige Formulierungen der fraglichen Paragrafen, eine „auskömmliche Kompensation“ des beitragsfreien Kitajahres für die Kommunen und eine sozial Staffelung der Elternbeiträge, „ohne die Kommunen zusätzlich zu belasten.“ Auch ein Ausgleich für erhöhte Betreuungszeit über sechs Stunden, die sogenannte dritte Betreuungsstufe, solle eingeführt werden.

Kinderbetreuung in Potsdam kostet etwa 99 Millionen Euro

Gegenüber den Stadtverordneten sagte Schubert, dass „selbst eine vermögende Gemeinde wie Potsdam“ die Gebäude- und Betriebskosten nicht tragen könne und auf eine Anrechnung in den Elternbeiträgen angewiesen sei. 99 Millionen des rund 700 Millionen Euro starken Stadthaushalts fließen in Potsdam in die Kinderbetreuung. Ein Drittel davon wird vom Land finanziert, den Rest trägt die Stadt.

„Ich denke, die Landtagsabgeordneten haben die Brisanz der Frage der Gebäudekosten für Potsdam verstanden“, sagte Schubert der MAZ. Er hofft auf schnelle Signale vom Land, in welche Richtung sich das Gesetz noch verändern wird, damit die Stadt die Chance hat, bei der Erarbeitung der eigenen neuen Kita-Mustersatzung darauf zu reagieren.

Nicht für alle Forderungen reicht im Land das Geld

Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg, der auch Abgeordneter im Landtag ist, sagte in der Debatte: „Sie alle wissen, dass auch der Landeshaushalt begrenzt ist. Alle unsere Forderungen werden nicht umgesetzt werden können.“

Von Peter Degener