Innenstadt

Ob im Eissalon „Evas Sünde“ in der Dortustraße eventuell bald die neu kreierte Sorte „Suffragetten-Eis“ kredenzt wird? Denkbar wär’s. Schließlich wird das Café ab November zum Treffpunkt für all jene, die sich für Frauenpolitik interessieren. Konkret: Für das Frauenwahlrecht, das am 12. November 1918 beschlossen wurde und 1919 erstmals ausgeübt werden konnte. Als „Suffragetten“ bezeichnete man zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Vorkämpferinnen der letztlich erfolgreichen Bewegung. Ihre Aktionen reichten vom passiven Widerstand über die Störungen offizieller Veranstaltungen bis hin zu Hungerstreiks.

Heute muss man für die gute Sache nicht mehr hungern, man kann auch spenden: Potsdams SPD-Landtagsabgeordnete Klara Geywitz überreichte am Mittwoch einen Scheck mit 402 Euro – gesammelt von den Gästen des SPD-Frauentagskinos – für das geplante „Frauenwahllokal“ im Eiscreme-Mekka von Ladeninhaberin Eva Schmale. In Erinnerung an die denkwürdigen Suffragetten-Zeiten wird eine parteiunabhängige Potsdamer Initiative das Café bis März 2019 in einen Bildungs- und Begegnungsraum verwandeln. Träger des ungewöhnlichen Projekts ist das Autonome Frauenzentrum. Die Liebe zu frauenpolitischen Anliegen geht hier durch den Magen. Denn der gastronomische Betrieb in der „süßen“ Location soll während der fünf Monate des „Frauenwahllokals“ weiterlaufen.

Parallel kann man dann unter den bunten Café-Kronleuchtern eine Ausstellung der Historikerin Jeanette Toussaint zur Potsdamer Geschichte des Frauenwahlrechts erleben. Bei der Kommunalwahl 1919 waren unter den 60 Stadtverordneten sechs Damen. Außerdem geplant: Vorträge, Lesungen und sogar ein Speed-Mentoring für junge Frauen, die eine Laufbahn in der Politik erwägen. Denn obwohl der Gang an die Wahlurnen längst selbstverständlich ist, kann von Geschlechterparität in der aktiven Politik noch längst keine Rede sein. Die Beobachtung von Klara Geywitz: „Frauen brauchen einen größeren Schubs als Männer, die sich das leichter zutrauen.“

Auch in der Potsdamer Kommunalpolitik ist das Missverhältnis leicht abzulesen. Von den Stadtverordneten sind nur 38 Prozent Frauen, erklärte Irene Kirchner gestern, die im Frauenzentrum aktiv ist und in der Initiativgruppe mitwirkt. Außerdem unter anderem mit dabei in der Gruppe: die Soziologin Sabine Hering, Jenny Pöller vom Autonomen Frauenzentrum, die Studentin Alexa Brouwer, die für das Studentenparlament der Uni Potsdam kandidiert, und Jeanette Toussaint. Die Historikerin verband die Vorstellung des Projekts noch gleich mit einem Aufruf: „Ich bin auf der Suche nach Angehörigen von ehemaligen weiblichen Potsdamer Stadtverordneten.“

20 000 Euro hat die Stadt Potsdam für das „Frauenwahllokal“ beigesteuert; Förderanträge beim Land laufen. Einfallsreichtum beweisen die Macherinnen bei der Programmgestaltung. So wird es beim „Weinroten Frauenliederabend“ um den Wandel des Frauenbildes in der Öffentlichkeit gehen, und im Filmmuseum ist eine fünfteilige Reihe „Frauen-Stimmrechts-Kino“ geplant. Für die Abschlussveranstaltung im März lädt man sogar ins Museum Barberini ein – aus gutem Grund: Im Barberini am Alten Markt fand 1919 die erste Stadtverordnetenversammlung mit weiblichen Mitgliedern statt.

Info: Jeanette Toussaint ist unter frauenwahllokal@gmx.de erreichbar.

Von Ildiko Röd