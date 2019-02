Potsdam

Die Pleite des Energieversorgers, Bayrische Energieversorgungsgesellschaft mbH (BEV Energie), hat auch für mehr als 1000 Potsdamer zum Teil unangenehme Folgen. Um die Versorgung müssen sich die bisherigen rund 900 Strom- und 120 Gas-Kunden des Anbieters aus München zwar keine Sorgen machen, auf eine Rückzahlung etwaiger Guthaben werden sie vorerst allerdings vergeblich warten müssen.

Der Versorgungsvertrag mit der BEV Energie endete mit der Insolvenz automatisch, ab 1. Februar stellt mit der Energie und Wasser Potsdam (EWP) der lokale Versorger die Grundversorgung mit Strom und Gas sicher. „Wer keinen Vertrag mit einem anderen Anbieter abgeschlossen hat, wird automatisch bei uns Kunde“, erklärt EWP-Sprecher Stefan Klotz.

Wie es für die betroffenen Kunden nun mit der Abrechnung weitergeht, darüber informiert die BEV auf der eigens eingerichteten Internetseite www.bev-inso.de. Die schlechte Nachricht: Wer mehr bezahlt als Energie verbraucht und damit ein Guthaben hat, bekommt diese Summe vorerst nicht zurückerstattet. Konkret heißt es dazu: „Insolvenzbedingt kann die BEV ihren Zahlungsverpflichtungen … nicht nachkommen.“ Im Insolvenzverfahren seien alle Gläubiger gleich zu behandeln. „Eine bevorzugte Zahlung, z.B. an die Gruppe der Kunden, ist daher nicht erlaubt.“

Sobald das Insolvenzverfahren eröffnet ist, erhalten alle Gläubiger eine schriftliche Aufforderung zur Anmeldung ihrer Forderungen in einer Insolventtabelle. Wie es dann weitergeht, bleibt offen.

Steht indes kein Guthaben auf der Endabrechnung, sondern eine Nachzahlung, müssen die Betroffenen diese laut BEV Energie auch zahlen. Der Insolvenzverwalter, heißt es, hat für diese Fälle ein Sonderkonto eingerichtet.

Die Pleite der BEV Energie ist kein Einzelfall. Laut Mitteilung der EWP rutschte erst im September 2018 die „Deutsche Erdgas Versorgungs-GmbH“ aus Rheine in die Insolvenz. „2011 und 2013 waren mit der Teldafax Energy GmbH bzw. der FlexStrom-Gruppe mehrere Strom- und Gasanbieter in die Insolvenz gegangen“, erklärt Sprecher Stefan Klotz, „Die EWP übernahm jeweils wieder die Versorgung von deren Potsdamer Kunden.“ off

Von Anna Sprockhoff