Südliche Innenstadt

Die Entscheidung über den Umgang mit dem Terrassenrestaurant „Minsk“ am Brauhausberg ist auf das kommende Jahr vertagt worden. Ein von den Stadtverordneten beauftragtes Werkstattverfahren zum Umgang mit dem DDR-Bau am Dienstagabend blieb nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Teilnehmer zunächst ergebnislos und soll am 15. Januar fortgesetzt werden.

Bis dahin sollen von Vertretern eines am Verfahren beteiligten Planungsbüros mehrere Varianten für eine städtebaulich verträgliche Bebauung des Quartiers mit Erhalt des „Minsk“ ausgearbeitet werden. Ebenfalls diskutiert wurde am Dienstagabend offenbar, ob das „Minsk“ wie ein Baudenkmal behandelt und deshalb im Äußeren unverändert bleiben soll, oder ob man es mit An- und Umbauten verändern kann.

Die Werkstatt im Haus 1 auf dem Verwaltungsgelände fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine Stellungnahme der Verwaltung gab es zunächst nicht dazu.

Das Bauquartier am Nordhang des Brauhausberges mit dem „Minsk“ und dem Grundstück der bereits abgerissenen Brauhausberg-Schwimmalle soll mit einem Wohnviertel bebaut werden. Der Ertrag aus dem Grundstücksverkauf soll teilweise zur Refinanzierung des neuen Sport- und Freizeitbades „Blu“ verwendet werden.

Das Höchstgebot für das Gesamtgrundstück liegt bei 27 Millionen Euro. Die Stadt hatte lediglich mit einem einstelligen Millionenbetrag aus dem Grundstücksverkauf gerechnet. Im September sollten die Stadtverordneten den Grundstücksverkauf bestätigen. Die Entscheidung wurde auf Antrag von Linken, Grünen und Anderen auf weitere Prüfungen in einem Werkstattverfahren ausgesetzt.

Das Terrassenrestaurant „Minsk“ ist in den 1970er Jahren errichtet worden und steht seit dem Ende der 1990er Jahre leer.

Von Volker Oelschläger