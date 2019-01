Mitte

Knapp zwei Stunden hat Sprengmeister Mike Schwitzke am Donnerstag gebraucht, die amerikanische Weltkriegsbombe am Leipziger Dreieck zu entschärfen. Probleme hatte er mit dem 250-Kilo-Blindgänger nicht: „Der Zünder war stark verrostet, doch als wir ihn gelockert hatten, ging es fast von selbst.“

Aber es hätte schneller passieren können, wenn man im Plattenbau am Staudenhof nicht einen Verweigerer und in der Straße am Kanal nicht eine alte Dame angetroffen hätte, die nichts mitbekommen hatte, sich zum Gehen fertig machen wollte und dann spurlos verschwunden war. Auf das Klingeln und Klopfen des Evakuierungstrupps reagierte keiner.

Anwohner verzögern Entschärfung

Nach eineinhalb Stunden gab man um 10.12 Uhr auf und um 10.45 Uhr den gesamten Sperrkreis frei. „Im Zweifel sitzt da eine Frau am Rand des Sperrkreises“, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow: „Es ist eine Abwägungssache. Für uns ist die Wohnung frei.“ Der Verweigerer war ein Deutscher Mitte 40. Er öffnete auf das Klopfen, wollte noch einen Kaffee trinken, ließ den Trupp dann aber über 20 Minuten vor der geschlossenen Tür warten. Erst die Polizei konnte ihn zum Gehen bewegen.

Rentnerin spurlos verschwunden

Die Frau blieb unauffindbar; der Störer muss mit einer Anzeige und einem Bußgeld von 500 Euro rechnen. Jeweils soviel hatte man im August zehn Störern aufgebrummt, als man eine Bombe auf dem alten Straßenbahndepot an der Heinrich-Mann-Allee nur verzögert entschärfen konnte. 5500 wären maximal möglich; die Stadt war da noch nachsichtig. In den beiden folgenden Entschärfungsaktionen gab es dann keine Störer mehr.

Mehrfach erlebten die Evakuierungstrupps Ignoranz bei Menschen, die sie aus der Wohnung klingelten. So erklärte noch kurz vor neun Uhr die 16-jährige Schülerin Phong in der Straße am Kanal „Das war mir nicht so wichtig“.

Viele wussten nichts von der Bombe

Zahlreiche Menschen wussten gar nichts von der Entschärfung und von Unterbringungsmöglichkeiten. Kathrina Lichte (37) hatte nichts mitbekommen: „Ich weiß auch jetzt nicht, wo ich lang darf und wo nicht.“

„Gerade junge Leute nehmen es oft auf die leichte Schulter“, kommentierte die städtische Einsatzleiterin Ilona Hönes gegenüber der MAZ: „Das ist 70 Jahre alte Munition, das ist nicht zu unterschätzen.“

Kein Problem mit dem Zünder

Wie gefährlich die Bombe wirklich war, erklärte Schwitzke nach der Entschärfung: Hätte man einen chemischen Langzeitzünder gehabt wie meistens in Oranienburg, hätte man die Bombe nicht liegen lassen dürfen, sagte er, sondern sofort den großen Sperrkreis ziehen und entschärfen müssen: „Chemische Zünder reagieren schon auf Temperaturveränderungen durch das Freilegen.“

Der unschädliche Zünder der Bombe. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hier aber konnte man es sich leisten, einen 50-Meter-Kreis um den Blindgänger zu legen, in dem jedes Weiterarbeiten auf der Hotelbaustelle verboten war, darüber hinaus durfte man weitermachen. „Solange die Bombe nicht bewegt wird, reicht das aus.“

Keine weiteren Verdachtspunkte

Das Gelände ist zum überwiegenden Teil bereits abgesucht und kein weiterer Verdachtspunkt bekannt. „Aber ausschließen möchte ich nicht, dass wir uns hier in Kürze wiedersehen“, sagte Schwitzke der MAZ. Die Suche laufe noch bis Anfang April.

Die Bombe wird, zusammen mit anderer Fundmunition, auf dem Sprengplatz Kummersdorf-Gut ( Teltow-Fläming) vernichtet; wann, ist noch unklar.

Von Anne Knappe und Rainer Schüler