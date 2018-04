Erneut falsche Polizisten als Telefonbetrüger

Potsdam. Mehrere Potsdamer erhielten am Mittwoch Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten, der die Angerufenen versuchte, zu persönlichen Vermögens-Verhältnissen auszufragen.

Gegen 12 Uhr wurde ein 69-Jähriger mit einer Telefonnummer angerufen, die der Nummer der Polizei sehr ähnelte. Fast zur gleichen Zeit rief ein Mann eine 86-jährige Potsdamerin an und gab sich als Mitarbeiter der Potsdamer Kriminalpolizei aus. Auch hier wurde versucht, an persönliche Informationen zu gelangen, in dem man vorgab, Täter festgenommen zu haben.

Innerhalb kürzester Zeit

Nur eine halbe Stunde später rief ein Mann bei einem 66-Jährigen an und gab vor, von der Polizeiwache Potsdam zu sein. Auch in diesem Fall war Ziel des Anrufers, Informationen zu Vermögensverhältnissen des Angerufenen zu bekommen. In Groß Glienicke erhielt eine 92-jährige Dame gegen 19:00 Uhr den Anruf eines angeblichen Polizisten, der angab von der Wache Potsdam zu sein. Es ging immer um persönliche Vermögenswerte.

In allen Fällen haben die Betroffenen richtig reagiert. Die Gespräche wurden beendet und die richtige Polizei informiert. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

• Lassen Sie sich niemals auf solche dubiosen Geldforderungen ein, von wem und unter welchem Vorwand auch immer!

• Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis!

• Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen. Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben zum Beispiel durch einen Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können!

• Rufen Sie die Polizei zurück. Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer, aber nicht die Nummer, die die Anruferin oder der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde!

• Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers!

• Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Sie nicht persönlich kennen!

• Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei – Nutzen Sie dazu die Telefonnummer: 110

