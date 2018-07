Potsdam/Innenstadt

Das erste Benefizkonzert für den Wiederaufbau des Stadtschlosses gab Björn Wiede zum Finale seiner ersten Bach-Tage im September 2001 in der Nikolaikirche. 13 Jahre später, im Juni 2014, sollte der Nikolai-Kantor erstmals ein Freiluft-Konzert im Innenhof des neuen Landtagsschlosses leiten.

Der Kirchenmusikdirektor, der in Dresden aufwuchs und im Kreuzchor sang, kann sich noch gut an den Dezember 1994 erinnern, als er den Dienst in Potsdam antrat: Der Alte Markt vor der Kirche war ein öder, zugiger Platz mit der Theater-Blechbüchse am anderen Ende. „Und ich erinnere mich an einen Mann, der im Dunkeln nach der Chorprobe mit seinem Fahrrad schrecklicherweise an einem Pfahl auf diesem einsamen Asphaltweg vor dem Theater hängenblieb und sich schwer verletzte.“

Nikolai-Kantor Björn Wiede. Quelle: Bernd Gartenschläger

Als der Förderverein zum Wiederaufbau des Stadtschlosses später am Rande der archäologischen Grabungen zum Steineklopfen aufrief, war der Kantor mit seinen drei Kindern dabei. Zu den Demonstrationen der Initiative „Mitteschön“ für den Wiederaufbau des Stadtschlosses mit historischem Äußerem sei er „natürlich“ gegangen, sagt Wiede: Als Dresdner sei er in dem Geist aufgewachsen, dass „mutwillig Zerstörtes nicht einfach vergangen ist“. Das wollte er weitergeben.

Mehr als 22 000 Bürger kamen am 18. und 19. Januar 2014 zum Eröffnungswochenende in das neue Landtagsschloss. Fast 200 000 Gäste wurden es im ersten Jahr.

Mit dem Konzert seiner Neuen Potsdamer Hofkapelle am 8. Juni 2014 vor 400 Gästen nahm der Kantor eine Tradition wieder auf, die in den 1930er Jahren von Karl Landgrebe begründet wurde. „Der Hof hat eine sehr gute Akustik“, sagt Wiede: „Es ist der einzige Ort in Potsdam, an dem man ein Freiluftkonzert unplugged musizieren kann – ohne Mikrofon und Lautsprecher.“

Als Anrainer des Alten Marktes erlebt der Kantor, wie schnell die einstige Leerstelle in der Stadtmitte aus dem kollektiven Gedächtnis verschwindet. Als er hörte, wie ein Tourist seiner Frau erklärte: „Das haben sie aber gut rekonstruiert. War sicher nicht so leicht. Man sieht ja noch die kaputten Ecken“, sei er herangegangen und habe gesagt: „,Nein, hier war gar nichts.’ Sie haben wirklich eine Weile gebraucht, bis sie das begriffen.“

Es sei „schön, dass man es sich heute gar nicht mehr anders vorstellen kann“, sagt der Kantor. Er widerspreche auch jedem, der sagt, hier muss aber noch Leben reinkommen: „Als jemand, der jeden Tag hier ist, muss ich doch sagen: Es ist zumindest am Tage schon sehr belebt.“

Im Juni 2016 richtete Wiede die zweite Sommersinfonie im Innenhof des Landtags aus, diesmal mit dem Staatsorchester Frankfurt (Oder) vor 1000 Gästen. Eine weitere Folge werde es nur geben, wenn sich Partner finden, sagt er. Nächste musikalische Veranstaltung in der Nikolaikirche ist ein Orgelzyklus am 15. Juli. Ende September stehen die ersten Jedermann-Festspiele in St. Nikolai auf dem Programm; der Kantor wird Hugo von Hoffmansthals „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ hoch oben an der Orgel begleiten.

Von Volker Oelschläger