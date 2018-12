Potsdam

Von Freitagabend bis Montagfrüh fällt die S7 zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Berlin-Wannsee aus. Grund sind Arbeiten zum zweigleisigen Ausbau.

Die Deutsche Bahn empfiehlt, zwischen Wannsee und Potsdam den Regionalverkehr zu nutzen, vor allem den RE1. Alternativ dazu fahren auch Ersatzbusse. Sie fahren am Potsdamer Hauptbahnhof an Haltestelle 5 ( Friedrich-Engels-Straße) ab und halten am S-Bahnhof Babelsberg sowohl an der Schulstraße als auch an der Wattstraße. In Griebnitzsee wird der Bahnhofsvorplatz angefahren und in Wannsee am Kronprinzessinnenweg (Bahnhofsvorplatz).

Die letzte durchfahrende S7 bis Ahrensfelde verlässt Potsdam am Freitag um 20.30 Uhr. Im weiteren Verlauf fällt die S7 auch zwischen Lichtenberg und Ahrensfelde aus. Weitere Angaben macht die Bahn auf ihrer Internetseite.

Von Alexander Engels