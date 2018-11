Innenstadt

Die Stadt stellt 50 000 Euro für das geplante Denkmal zur Erinnerung an die Friedliche Revolution 1989 auf dem Luisenplatz bereit. Das hat Kultur-Fachbereichsleiterin Birgit-Katharine Seemann am Donnerstagabend im Kulturausschuss bekannt gegeben. Sie sprach von einer „Minimalausstattung“. Weitere Mittel sollen als Spenden oder über Förderung eingeworben werden.

Mit dem Denkmal soll an die Kundgebung vom 4. November 1989 auf dem damaligen Platz der Nationen erinnert werden, die hochgerechnet auf die Einwohnerzahl als eine der größten des Wendeherbstes in der DDR gilt. Ursprünglich rechneten die Initiatoren mit 120 000 Euro für das Projekt. Bisher scheiterte das Projekt an der fehlenden Finanzierung.

Offen ist laut Seemann noch, ob das Denkmal mit Platten im Boden oder mit Sitzbänken gestaltet wird. Auch eine Kombination sei möglich, sagte sie auf Nachfrage von Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg.

Von Volker Oelschläger