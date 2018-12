Potsdam

Mit einem Nikolaus-Kracher weisen Subway To Sally schon mal auf ihr neues Album „HEY!“ hin. Als Vorbote für ihr bereits 13. Studio-Album veröffentlichen die Potsdamer – Spezialisten für Mittelalterliches und Metallisches – am Donnerstag die erste von drei geplanten Singles zum 13. Studioalbum. Die „Königin der Käfer“ greift nun nach den Menschen. Man darf sich gruseln.

Mehr als vier Jahre haben sich Sänger Eric Fish und Co. Zeit gelassen und treten – so die Selbstaussage – in eine neue Phase ihres Schaffens ein. Mit düsteren Gedanken. nicht zuletzt inhaltlich wieder: Die Songs reflektieren den Zustand unserer Welt zwischen Konsumterror („Messias“), Fanatismus und Untergangsszenarien („Bis die Welt auseinanderbricht“) so direkt, wie seit der Platte „Engelskrieger“ (2003) nicht mehr. Ein Weckruf soll „HEY!“ sein. Dafür, endlich aktiv zu werden, aber auch eine Aufforderung zum Tanz – verführerische Drehleier- und Geigenmelodien inklusive.

Cover-Detail der ersten Single. Quelle: Promo

Subway To Sally – an Viola und Violine ersetzte Almut „Ally“ Storch vor zwei Jahren Silke Volland, besser bekannt als „Frau Schmidt“, – feiern das Leben im Angesicht der Apokalypse und sie feiern nicht allein: Als Gast sorgt Chris Harms (Lord Of The Lost) im Opener „ Island“ für zusätzlichen Biss. Mit „Am tiefen See“ gelingt Syrah (QNTAL, Estampie) eine bewegende Fortsetzung zu „Die Rose im Wasser“ ein, während Oomph!-Sänger Dero in „Selbstbetrug“ an der Entlarvung egozentrischer Siegertypen mitwirkt. Die trotz aller Untergangsszenarien gibt es Raum für Träume, da ist sich das Septett sicher. Nur eines hat keine Chance: Weltflucht.

Im Moment bastelt die Band am Tourplan zum neuen Album. Es erscheint am 8. März. Zuvor kann man Subway To Sally bei der Eisheiligen Nacht 2018 erleben. Am 30. Dezember ab 19 Uhr in der Metropolishalle in Potsdam-Babelsberg. Mit Versengold, Russkaja und Paddy & The Rats.

Von Ralf Thürsam