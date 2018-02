Brüchiges Vergnügen

Potsdam. Auf dem Potsdamer Telegrafenberg ist am Sonntag der erste Eistag des Jahres gemessen worden. Definiert ist ein Eistag als ein Tag, bei dem auch die Tageshöchsttemperatur unter dem Gefrierpunkt bleibt. Der Deutsche Wetterdienst auf dem Telegrafenberg bestätigte, dass es der erste Eistag in diesem Jahr dort war. An Messstationen im Osten Brandenburgs gab es laut Wetterdienst schon früher in diesem Winter Eistage.

Es sieht verlockend aus, ist aber sehr gefährlich – das Betreten zugefrorener Eisflächen. Am Sonntag war es in Potsdam klirrend kalt – viele Menschen wagten sich aufs Eis. Zum Beispiel auf den Maschinensee im Park Sanssouci – das ist nicht nur gefährlich, sondern auch verboten.

Schlittschuhläufer auf dem Maschinenteich

Trotz des anhaltenden Minustemperaturen warnen Polizei und Feuerwehr dringend vor dem Betreten von Eisflächen auf offenen Gewässern. Am Sonntag haben sich viele Potsdamer trotz Verbots aufs Eis gewagt – zum Beispiel auf den Maschinenteich von Sanssouci. Dieser ist aber nicht offiziell freigegeben worden. Das hat ein Sprecher der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten der MAZ auf Nachfrage bestätigt. Die Gewässer in den Parks der Stiftung dürfen nicht betreten werden. Aus Sicherheits- und konservatorischen Gründen, erklärt der Sprecher.

Auch für die nächsten Tage ist Dauerfrost angesagt mit nächtlichen Temperaturen, die teilweise sogar sehr deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen. Doch schon zum kommenden Wochenende könnte es nach aktuellen Prognosen wieder deutlich mildere Temperaturen geben.

