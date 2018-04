Inhaberin Carolin Schönborn kam zum Lehramtsstudium nach Potsdam – jetzt gründet die 28-jährige Absolventin ein Geschäft für umweltbewusste Einkäufer. Eröffnen will sie ihren Laden „maßVoll“ direkt am Luisenplatz. Für so ein Projekt hat sie seit der Jugendweihe Geld gespart.