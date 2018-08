Babelsberg/Innenstadt

Mit einem Konzert zur Saisoneröffnung des Nikolaisaals setzt das Filmorchester Babelsberg Samstagabend vor Stammpublikum den Schlusspunkt unter eine Reihe von Konzerten zum 100. Jubiläum des Traditionsklangkörpers. Eröffnet wurde die Serie im Juni in einem gemeinsamen Konzert mit dem Collegium musicum auf dem Babelsberger Weberplatz. Höhepunkt war das Jubiläumskonzert am 5. Juli auf dem Berliner Gendarmenmarkt.

Vielleicht war der 5. Juli der Schicksalstag des Orchesters. Denn am selben Tag wurden erstmals konkrete Pläne für den Büroneubau unmittelbar neben dem für drei Millionen Euro mit Technik ausgestatteten Aufnahmestudio des Orchesters in der Babelsberger Medienstadt vorgestellt. Nach einer weiteren Baubesprechung vier Wochen später kam die Hiobsbotschaft von Intendant Klaus-Peter Beyer: Kommt die Baustelle wie angekündigt, drohe dem Orchester zum Jahresende das Aus. Denn bei Baulärm seien keine Musikeinspielungen möglich, die 60 Prozent der Einnahmen des knapp subventionierten Klangkörpers ausmachten. Ein Ausweichen in andere Räume sei nur mit einem enormen technischen Aufwand möglich, für den die Zeit ebenso wie das Geld fehle. Ab sofort könne er keine Aufträge mehr annehmen, so der Intendant. Der Hilferuf sorgte bundesweit für Aufsehen.

Erste vorbereitende Arbeiten auf dem Baugrundstück an der August-Bebel-Straße neben dem Haupteingang zum Studiogelände gab es im August noch während der Orchesterferien. Vor eineinhalb Wochen kehrten die Musiker an die Arbeit zurück. Zu den ersten zwei Konzerten am vergangenen Wochenende im westfälischen Münster kamen laut Beyer mehrere 1000 Gäste. „Ich war sehr überrascht, das auch die Leute dort ihre Betroffenheit zum Ausdruck brachten“, sagt er.

Die nächste Hiobsbotschaft kam am Montag, unmittelbar nach Münster, mit dem Bauablaufplan: Demnach sollte es am 3. September losgehen. „Vier Wochen wird gebaggert“, sagte Beyer, der unmittelbar nach dem Termin erste Projekte mit der Filmuniversität Babelsberg absagte. Für weiter anstehende Aufträge des ZDF, des RBB, für eine Industrie- und einen Kinderkinofilm galt zunächst das Prinzip Hoffnung. „Wenn wir einen Kunden hier haben und es dann Peng macht, ist das eine völlige Schachmatt-Situation für uns“, sagt der Intendant.

Ein Ende des Wechselbades ist nicht absehbar: Am Mittwoch kam die Nachricht vom Bauherrn, dass mit dem Tiefbau nun doch erst im November begonnen werden soll. Die Stadt teilte am Freitag auf MAZ-Anfrage mit, dass für das Gesamtvorhaben noch gar keine Baugenehmigung erteilt worden sei. Der Bauherr rechnet „mit einer Genehmigung im Laufe der nächsten Woche, spätestens jedoch im September“, so Sprecherin Britta Berger. Rathaussprecherin Christine Homann sagt: „Die Baugenehmigung wird in Übereinstimmung mit dem Bauunternehmer und den anliegenden Unternehmen voraussichtlich zu Anfang November erteilt.“

„Dass wir keinen Bock haben zu feiern, das liegt auf der Hand“, sagt der Intendant mit Blick auf das Konzert am Sonnabend: „Aber ich liebe das Publikum im Nikolaisaal total. Und der Krimi-Filmmusikabend macht normalerweise richtig Spaß.“

Von Volker Oelschläger