Fahrland / Golm

Für die Straßenbahntrasse in den Potsdamer Norden sollen in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 30. Januar wichtige Grundlagen gelegt werden – ebenso für die weitere Entwicklung der Ortsteile Fahrland und Golm. Die Abgeordneten sollen Variantenprüfungen für die Tram-Trasse in Auftrag geben. Fünf sind erarbeitet worden, alle begleiten die Bundesstraße 2. „Wir wollen diese Straße entlasten, nicht durch neue Kreuzungen belasten“, gab Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) am Freitag die grundsätzliche Orientierung vor, den Gleiskörper nicht auf bestehendem Straßenland zu schaffen, sondern daneben. Er sprach von „ingenieurtechnischen Leistungen“ vor allem im Bereich der , die erbracht werden müssen und meint damit eine Erweiterung der Bundesstraße. Dafür kommt im Grunde nur eine Tram-Brücke neben der Straßenbrücke in Frage, wenn es an die Überquerung der Havel und eine Passage der Insel Fahrland geht.

Die Trasse soll Rubelt zufolge ab 2022 gebaut und zum Fahrplanwechsel 2025 fertig werden. Für sie sind eine Wendeschleife am neuen Nordende und ein eigener Betriebshof geplant, damit die Züge nachts nicht zum Betriebshof an der Babelsberger Fritz-Zubeil-Straße zurück müssen. Wie teuer die neue Trasse werden kann, ist laut Rubel Teil der vorbereitenden Untersuchungen, die jetzt angestellt werden müssen.

Für die Tram-Trasse und gewünschte Siedlungserweiterungen in West-Fahrland und im Norden von Golm muss die Stadt Land aus Privathand ankaufen, derzeit noch Grün- und Ackerflächen. Mit so genannten Vorkaufsrechtssatzungen, wie sie in Sanierungsgebieten üblich sind, will man hier dafür sorgen, dass bei Bedarf immer die Stadt der Käufer ist und die Preise der derzeitigen Nutzung entsprechen. Niemand soll im Wissen um städtische Entwicklungsabsichten Land aufkaufen und dann überteuert weiterverkaufen dürfen. „Wir müssen Spekulation unterbinden“, sagte Rubelt. Sofort mit Beschlussfassung durch die Stadtverordneten werde der aktuelle Bodenwert eingefroren.

Voraussetzung dafür ist, dass die Stadt den „gemeinwohlorientierten Bedarf“ planerisch schon umreißen kann. Dazu werden Voruntersuchungen eingeleitet; die Abgeordneten müssen sie schnellstmöglich beschließen, am besten schon am 30. Januar, um Spekulationen keinen Raum zu geben.

Die Stadtverordnetenversammlung befasst sich bereits seit 2013 mit der der Erschließung des neuen Stadtteils Krampnitz durch einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Krampnitz soll ein „urbanes, lebendiges, grünes und autoarmes Quartier“ werden. Das Rückgrat für die „externe Erschließung“ des neuen Wohngebietes bildet die Straßenbahnanbindung, für die man eine Förderung des Landes braucht.

Im Rahmen der Untersuchung für das Trassenende sind verschiedene Fragen zu klären, die, so gibt Rubelt zu, eigentlich auch schon Ziele sind. Dazu gehört auch ein P+R-Parkplatz. Man möchte und muss den Campus der Regenbogenschule als dreizügige Grundschule entwickeln, braucht wettkampfgerechte Sportfelder oder weiteren Sportanlagen.

Geprüft werden soll, ob man Flächen für Gewerbe, Ver- und Entsorgungseinrichtungen und für eine Feuerwehr-Nord schaffen kann. Die Nahversorgung müsste deutlich ausgebaut werden. Auch Wohnungsbau soll möglich sein.

Wie Stadtplaner Sebastian Anderka sagte, bedeuten vorbereitende Untersuchungen und weitergehende Planverfahren nicht automatisch, dass das gesamte „Suchgebiet“ auch bebaut wird. Man werde auch öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten als Übergang in angrenzende Waldgebiete schaffen und Neuaufforstungen machen, wo Bäume gefällt werden müssen.

In gleicher Weise soll mit der Einleitung vorbereitender Untersuchungen am nördlichen Rand des Wissenschaftsparks Golm geprüft werden, ob die bereits beschlossene nördliche Anbindung des Wissenschaftsparks für eine weitere Entwicklungen genutzt werden kann und soll. Die Flächen im jetzigen „Park“ sind bereits verplant und verkauft; doch der Bedarf wächst.

Für beide Untersuchungsbereiche wie auch für den gesamten Trassenkorridor der Straßenbahnerweiterung schlägt die Verwaltung neben der sofortigen Beschlussfassung jeweils einen Beschluss der „Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht“ vor. Damit könnte die Stadt auch jeden privaten Landaufkäufer aus einem womöglich schon geschlossenen Vertrag mit dem jetzigen Grundstückseigentümer drängen.

Von Rainer Schüler