Es braucht klare Statements im Film

Potsdam. Metamorphose ist Veränderung – und damit das Motto des 47. Sehsüchte Filmfestivals (25.-29. April), organisiert von Studenten der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ (HFF). „Das Filmemachen ist immer eine Metamorphose“, sagt Regisseurin und Produzentin Annekatrin Hendel. Zwei Tage saß sie am vergangenen Wochenende gemeinsam mit drei weiteren Jury-Mitgliedern in dem größten Kinosaal, mit dem die Filmhochschule in Babelsberg aufwartet. Dokumentarfilme, kurze und lange, von jungen Filmemachern liefen über Stunden – am Ende entschieden sich die Profis der Branche für die Siegerproduktionen. Noch sind sie streng geheim.

Zwei Tage unter sich: Kameramann Michael Kockot, die Regisseurinnen Annekatrin Hendel, Biene Pilavci und Regisseur Florian Schewe haben sich im Kino der Filmhochschule kurze und lange Dokumentarfilme angesehen. Sie entscheiden über die Preisvergabe. Quelle: Christin Iffert

Mehr als zehn Jahre macht Hendel Dokumentarfilme, schuf unter anderem „Fassbinder“ oder „Vaterlandsverräter“. International, sagt sie, verändert sich das Genre – serielle Produktionen, neue Formate, unterschiedliche Abspielmöglichkeiten. Auch in Deutschland werde viel passieren. Bei den Festivalfilmen sei das bisher kaum spürbar. Sie seien oft noch „alte Schule“. Da es zum traditionsreichen Filmstandort Babelsberg passe, sei das jedoch kein Kritikpunkt.

Junge Filmemacher und ihre Lebenswirklichkeit

Was unterscheidet junge Filmemacher von erfahrenen? „Sie greifen oft das eigene Leben und die eigene Familie auf, das ist hier jetzt sehr deutlich zu sehen“, sagt sie. Es sei wichtig, dabei zwischen dem eigenen Mikrokosmos und dem, was für das Publikum relevant ist, sensibel Anknüpfungspunkte zu suchen und herauszuarbeiten – Problem und Chance zugleich.

Annekatrin Hendel dreht gegenwärtig einen Dokumentarfilm zur Familie Brasch, die versuchte mit ihren vier Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland Fuß zu fassen. Quelle: Christin Iffert

Die Entscheidungen für den besten Dok-, Antimations- oder Spielfilm sind subjektiv. Deshalb trafen sie unterschiedliche Profis der Filmbranche. 26 thematisch unterschiedliche Filmblöcke wird es beim Sehsüchte-Festival vom 25. bis 29. April geben. Schicksal gegen das Verhängnis, Nähe zu Distanz: „Wir haben in diesen Blöcken darauf geachtet, Gegensätze zusammenzubringen, Metamorphosen“, sagt die für Pressearbeit zuständige Masterstudentin Laura Bienert. Abseits von Themen gebe es diese auch im Team des Festivals. Jedes Jahr wechseln die Studenten, nur ein kleiner Stamm bleibt erhalten - bis zum Abschluss. Das bringt Dynamik und neue Ansätze.

Mehr als 1000 Filmbeiträge eingereicht

Mehr als 1000 Filmbeiträge sind in diesem Jahr eingegangen. Das Team hat sie über Wochen gesichtet. Montag bis Samstag, 8 Stunden am Tag. „Und die Miete muss auch noch reinkommen“, sagt Bienert. 126 Beiträge haben die Jurymitglieder letztlich in unterschiedlichen Genres zu sehen bekommen.

Die Grundlage eines jeden Filmes oder Musikvideos ist ein Drehbuch. Es brauche Authentizität, sagt Drehbuchautor Hanno Hackfort aus Berlin. Er schrieb unter anderem das Buch für die preisgekrönte deutsche Serie 4 Blocks. In Potsdam wählte er zusammen mit Autor und Gründungsmitglied der deutschen Fernsehakademie, Oliver Schütte und anderen Damaturginnen das beste Drehbuch. Vier Bücher haben sie gelesen. In der Diskussion waren sich die Autoren schnell einig. Das Gewinnerbuch habe beim ersten Lesen bereits etwas zum Schwingen gebracht, sagt Hackfort. Ein Drehbuch müsse ihn berühren, ihm die Möglichkeit geben, „irgendwo anzudocken.“ Das müssten nicht unbedingt Personen sein, mit denen er sich identifizieren könne. „Es kann das genaue Gegenteil sein“, sagt er – um einen inneren Sog zu erzeugen. „Und ich muss die Welt, die mir geschildert wird, glauben“, sagt der Autor.

Die Idee zu einem guten Drehbuch braucht Zeit

Mit 4 Blocks hat er mit zwei weiteren Drehbuchautoren die Vorlage für ein deutsches, serielles Meisterwerk geliefert. Drei Jahre vergingen zwischen Idee und dem ersten Buch. „Wir haben sehr lange Hintergründe recherchiert, sind in das Milieu gegangen, haben uns immer näher mit den Figuren beschäftigt, um ein Buch zu schreiben, was möglichst nah an der Realität, aber dennoch eine fiktionale Geschichte mit dramatischer Zuspitzung ist“, sagt er. Ein gutes Drehbuch, das brauche vor allem in der Ideenphase Zeit. Ist es geschrieben, sollte es – abhängig von dem Projekt – Spielraum für die Schauspieler lassen. „Die Bücher zu 4 Blocks sind auf Hochdeutsch geschrieben. Die Schauspieler, die in der Serie zum großen Teil gar keine sind, haben wir dazu ermutigt, ihren eigenen Sound einzubringen“, sagt Hackfort.

Die Jury zum Thema Drehbuch hat am Freitag den Sieger festgelegt. Soleen Yusef (Regie: „HAUS OHNE DACH“), Praktikantin Britta Ehlert, Gründungsmitglied der deutschen Fernsehakademie Oliver Schütte (Autor: „DIE KUNST DES DREHBUCHLESENS“), Hanno Hackfort (Autor „YOU ARE WANTED, 4 BLOCKS) und Susanne Bieger (Dramaturgin „INTO THE WILD MENTORING) waren sich in der Diskussion um das beste Drehbuch schnell einig. Quelle: Christin Iffert

Ein Drehbuch ist ein Prozess. Manchmal wird während der Dreharbeiten umgeschrieben, weil dort klar wird, wie es noch besser funktionieren, dynamischer werden kann. So wie jetzt, bei den aktuellen Arbeiten zur zweiten Staffel der Serie. Veränderung. Metamorphose ist für den erfolgreichen Drehbuchautoren ein gelungenes Thema für das Filmfestival. Man könne prinzipiell alles darunter fassen. Und in Zeiten des Umbruchs? „Ich finde wichtig, dass nicht nur eine Zustandsbeschreibung stattfindet. Wenn wir in einer Zeit leben, die, wie häufig gesagt wird, aus den Fugen geraten ist, dann ist die Auseinandersetzung mit Veränderung wichtig“, sagt der Berliner. Wie also muss sich Gesellschaft und System verändern, was kann der einzelne aktiv tun oder wie wird er selbst abgehängt? „Es ist wichtig, jetzt Statements zu machen, die nach vorne gehen und Veränderung anstoßen.“

Europas größtes Filmfestival von Studenten Das Sehsüchte Filmfestival findet vom 25. bis 29. April statt. Die Geschichte der Filmtage lässt sich bis 1972 zurückverfolgen – seit 1995 trägt des den Namen Sehsüchte. Es ist das größte Studierenden-Filmfestival Europas. Rund 45 Studenten wirken an der Organisation mit. Mehr als 1000 Produktionen wurden aus unterschiedlichen Ländern eingereicht. 126 schafften es in die Auswahl für die Jurys.

Info: Zuschauer können ab heute vergünstigte Karten für das gesamte Sehsüchte-Festival im Internet unter www.sehsuechte.de erwerben.

Von Christin Iffert