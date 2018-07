Potsdam

Am Montagabend um kurz nach 20.30 Uhr rief eine Frau bei der Polizei an. Sie erzählte den Beamten, dass sie sich nicht nach Hause trauen würde, da ihr Ex-Freund sie am Telefon beschimpft habe. Ihm gleichen Telefonat habe er ihr dann noch mitgeteilt, dass er die Wohnung verwüstet habe.

Die Polizei machte sich auf den Weg in den Schlaatz. An der angegebenen Adresse trafen die Beamten auf den ehemaligen Partner der verängstigten Frau. Und er hatte am Telefon die Wahrheit gesagt: In der Wohnung waren erhebliche Schäden. Möbel und anderes Inventar war völlig zerstört, so die Polizei. Der alkoholisierte Mann hatte jedoch noch so viel überschüssige Energie, dass die Beamten ihn fixieren musste.

Zur gleichen Zeit kam ein weiter Mann hinzu. Auch er war betrunken. Er fing an, den Einsatz zu stören und machte den Hitlergruß. Wenig später hatte auch er Handschellen an.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die beiden Männer in Polizeigewahrsam genommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von MAZonline