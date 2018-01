Ex-Kreischef Besançon tritt aus

Potsdam. Auch nach der umstrittenen Kür von Martina Trauth (parteilos) als Oberbürgermeisterkandidatin der Linken ist bei den Genossen keine Ruhe eingekehrt. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass Ronny Besançon (39), von 2008 bis 2014 mit zwei Jahren Unterbrechung stellvertretender Kreisvorsitzender, unmittelbar nach der Wahlversammlung am Sonnabend seinen Parteiaustritt erklärt hat.

In einer der MAZ vorliegenden Erklärung an den geschäftsführenden Kreisvorstand kritisiert er ein „Klima des Flügelkampfs, des Gegeneinander“. Die Informationspolitik des Vorstands gegenüber den Genossen sei „unter aller Sau“: „Über wichtige Entscheidungen wird man erst informiert, wenn alles gelaufen ist.“

Besançon hatte sich bereits länger unzufrieden über seine Partei geäußert. Den letzten Anstoß für ihn gab offenbar der Streit um die vom Kreisvorstand als OB-Kandidatin aufgestellte Trauth.

Wie berichtet, gab es in der Versammlung am Sonnabend einen Gegenantrag des Parteirebellen Steffen Pfrogner, auf einen eigenen Linken-Kandidaten komplett zu verzichten und statt dessen Lutz Boede als den Kandidaten der Wählergemeinschaft Die Andere zu unterstützen. Der Antrag wurde von gut zehn Prozent der Anwesenden unterstützt. Besançon postete nach der Versammlung, an der er selbst nicht teilgenommen hatte, auf Facebook: „Team Boede! Ich wähle Boede!“

Ronny Besançon, der sich am Dienstag auf MAZ-Nachfrage nicht zu den Vorgängen äußern wollte, war seit 2004 Mitglied der PDS, später der Linken. 2014 kandidierte er vergeblich für den Landesvorstand, den Einzug in die Stadtverordnetenversammlung verfehlte er im selben Jahr nur äußerst knapp.

Von Volker Oelschläger