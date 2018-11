Potsdam-Babelsberg

Am Freitag Morgen wurde in einem Waldstück zwischen der Uhlandstraße und der Rudolf-Breitscheid-Straße eine Frau von einem Mann belästigt, indem er sich vor ihr entblößte. Die Geschädigt begab sich zu einem Bekannten und dieser verfolgte bis zum Eintreffen der Beamten den Mann. Im Bereich der Karl-Liebknecht-Straße/Ecke Lutherstraße konnten die Polizisten ihn dann festsetzen. Sie nahmen den 26-Jährigen in Polizeigewahrsam und ermitteln nun gegen ihn wegen exhibitionistischer Handlungen.

Von MAZonline