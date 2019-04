Babelsberg

Einen Mann, der sich offenbar selbst befriedigte, beobachtete eine Frau am Donnerstagmorgen in Babelsberg. Sie informierte die Mitarbeiterin einer nahegelegenen Tankstelle, diese verständigte die Polizei. Beamte fassten den 41-Jährigen in der Friedrich-List-Straße. Er erhielt eine Anzeige. Da der Mann den Eindruck machte, unter gesundheitlichen Problemen zu leiden, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Von MAZonline