FH-Abriss wird zu 90 Prozent vom Land bezahlt

Der Abriss der Fachhochschule am Alten Markt in Potsdam ist in vollem Gange. Der rund 4,5 Millionen Euro teure Rückbau wird zum größten Teil aus Fördermitteln für den städtebaulichen Denkmalschutz des Landes gezahlt. Eine Anfrage der Abgeordneten Anita Tack (Linke) ergab dazu, dass seit 1990 fast eine Million Euro Fördermittel in das Gebäude geflossen waren.