Vorm Blockseminar abgefangen: Das Autonome Frauenzentrum hat seinen Hexenbesen in diesem Jahr an Professorin Gudrun Perko verliehen, die zu struktureller Diskriminierung forscht und lehrt – und sich wundert, dass es bei der Vielzahl an von Benachteiligung Betroffenen keine übergreifenden Bündnisse mit politischer Sprengkraft gibt.