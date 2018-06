Am Schlaatz

Anfangs stand der offene Alkoholkonsum auf dem Schlaatzer Marktplatz im Fokus von acht Studenten der Fachhochschule. Bald dokumentierten die angehenden Sozialarbeiter die Wünsche und Meinungen der gesamten Einwohnerschaft bei regelmäßigen Befragungen. Nach zwei Semestern intensiver Beschäftigung mit dem Stadtteil, seinen Bürgern und seinen Akteuren haben die Studenten ein Positionspapier veröffentlicht. Darin fällen sie ein kritisches Urteil über die sozialen Projekte des Kiezes und die Beteiligung der Bürger des Schlaatzes.

Akteure reden nur „miteinander übereinander“

„Es fehlt an einer gemeinsamen Vision, einem Ziel für den Stadtteil“, schreiben die Studenten. „In dem einen Jahr am Schlaatz haben wir zu selten erlebt, dass sich einzelne Akteure aktiv mit Schlaatzern auseinandergesetzt hätten“. Die Einwohner fühlten sich von Wohnungsbaugenossenschaften oder Bürgertreffs nicht angesprochen und einbezogen. Die Akteure dagegen würden viel Zeit aufwenden um „miteinander übereinander“ zu reden und das eigene Projekt und die daran hängenden Jobs zu sichern, statt gemeinsame Inhalte zu stemmen – so das Ergebnis der Forschungswerkstatt.

„Die Studenten stigmatisieren den Stadtteil ohne tieferen Einblick“

Bei den Betroffenen kommt dieses Urteil nicht gut an. „Es ist fahrlässig, so über den Stadtteil zu sprechen“, sagt Martina Wilczynski, Leiterin des Schlaatzer Bürgerclubs. „Es gibt viele Beteiligungsmöglichkeiten. Dass sie nur von wenigen genutzt werden, ist eine andere Sache“, sagt Wilczynski. „Ich bin etwas entsetzt, weil die Studenten den Stadtteil stigmatisieren. Es wird der Eindruck erweckt, als würden wir die Dinge nicht selbst in die Hand nehmen können, doch vieles braucht Jahre, bevor es Wirkung entfaltet“, erklärt Wilczynski.

Die Studenten seien hochmotiviert gewesen, aber hätten mit ihren wöchentlichen Befragungen keinen tieferen Einblick in den Stadtteil gewonnen. „Ich habe selbst viele Jahre gebraucht, bis ich den Schlaatz verstanden habe“, sagt Wilczynski. Es sei zudem legitim, dass jeder Akteur für sein eigenes Projekt kämpfe. „Trotzdem arbeiten wir zusammen und stellen Dinge wie das Stadtteilfest am Sonnabend gemeinsam auf die Beine“, so Wilczynski.

Martina Wilczynski vor dem Friedrich-Reinsch-Haus am Schlaatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich finde es erfrischend, dass die Studenten deutliche Worte finden“

Kathrin Feldmann, beim Stadtkontor für die Umsetzung des Programms Soziale Stadt am Schlaatz verantwortlich, hat sich ebenfalls mit den Ergebnissen der Forschungswerkstatt auseinandergesetzt. „Ich finde es erfrischend, dass die Studenten deutliche Worte finden. Und wenn es inhaltlich nicht immer stimmt, war das nun mal ihre Wahrnehmung während ihres Aufenthalts im Stadtteil“, sagt Feldmann.

„Das Positionspapier spiegelt aber nicht wider, was im Stadtteil passiert“, ist Feldmann überzeugt. Sie wünscht sich bei künftigen Projekten eine bessere Vorbereitung der Studenten durch die Dozenten, „damit ein Mehrwert für den Stadtteil entsteht und sich niemand überfahren fühlt.“

Kathrin Feldmann vom Stadtkontor Quelle: Peter Degener

Studenten verteidigen ihre Position und laden zum Dialog in die FH

Sylvia Swierkowski, Studentin im vierten Semester und Mentorin der Studentengruppe, verteidigt das Ergebnis. „Auch wenn dort Studenten im ersten Semester gearbeitet haben, wurde das Projekt doch von Professoren betreut, die uns nach einem ersten Entwurf zu einer klareren Positionierung geraten haben. Außerdem sind zwei der Studenten am Schlaatz aufgewachsen und haben dort nicht nur hineingeschnuppert“, so Swierkowski. Sie selbst arbeite seit drei Jahren in der Jugendhilfe im Stadtteil. Die Ergebnisse würden daher nicht nur auf wöchentlichen Befragungen vor Ort beruhen.

„Ich kann den Unmut verstehen. Die Projekte dort versuchen sich auch zu schützen. Sie stehen in der Konkurrenz um Budgets, außerdem wird ihre Arbeit evaluiert“ sagt Swierkowski. Am 9. Juli lädt die Forschungswerkstatt die Akteure in die Fachhochschule ein, um über die Ergebnisse zu sprechen.

Drei Stadtteilfeste am Sonnabend Der Schlaatz feiert am Sonnabend von 14 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz sein Stadtteilfest. Nach Eröffnung durch das Eisenbahner-Blasorchester gibt es unter anderem Zumba, Stelzenläufer, einen Auftritt des Songwriters Eric Zobel und ein Konzert der Big Beat Boys. In Bornstedt wird das dritte Stadtteilfest von 15 bis 20.30 Uhr an der David-Gilly-Straße gefeiert. Um 19 Uhr tritt das Straßenswing-Duo „Hand in Hand“ auf. Besucher erwartet neben einem Bühnenprogramm ein Kinderfahrradparcours und Bastelstand. Im Weberpark in Babelsberg findet von 11 bis 16 Uhr ein Familientag statt. Dabei gibt es Aufführungen des Musiktheaters Nine Mond, eine Kindershow, Seilartistik und einen Tanzworkshop. Um 15 Uhr gibt es einen Auftritt der Tanzformation „Rokkaz“.

Von Peter Degener