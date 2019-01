Prozess gegen FH-Besetzer in Potsdam eingestellt

Potsdam FH-Besetzung - Prozess gegen FH-Besetzer in Potsdam eingestellt Dem 25-jährigen Aktivisten wurde vorgeworfen, sich drei Polizeibeamten widersetzt zu haben, die seine Personalien feststellen wollen. Nun muss er eine Geldstrafe zahlen – an die Potsdamer Tafeln.

Das alte Amtsgericht in Potsdam soll Vorbild für die Sicherheitsschleusen sein, welche in allen Brandenburger Gerichten eingerichtet werden sollen. Fotografiert am 22.06.2018. Foto: Friedrich Bungert Quelle: Friedrich Bungert