Vor einem Jahr wurde die Fachhochschule am Alten Markt von 60 Abrissgegnern besetzt. Vor dem Gebäude solidarisierten sich 200 Menschen in einem Protestcamp mit der Aktion. Das Engagement für den FH-Erhalt brachte einen Ehrenamtspreis – und einen Eintrag in den neuen Verfassungsschutzbericht.