Potsdam Potsdam Soziale Netzwerke - Facebook-Gruppen: „Ich versuche Einfluss zu nehmen“ Daniel Stephan (44) ist Gründer der größten Facebook-Gruppe der Stadt. Hier gibt er Potsdamern eine Diskussions-Plattform. Nach fast elf Jahren hat er schon alles in dem sozialen Netzwerk erlebt.

In den Facebook-Gruppen werden auch viele schöne Bilder gepostet. Sehr aktiv ist die Potsdamerin Tanja Jette Becker. Hier hat sie die Communs in Potsdam festgehalten, die sich in den Fensterscheiben des Neuen Palais spiegeln. Quelle: Fotos (3): Tanja Jette Becker, Varvara Smirnova