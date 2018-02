Fachforum zum Thema Integration und Wohnen

Potsdam. Nicht nur die Sprache, auch das Wohnen gilt als Schlüssel zur Integration. Dem Thema widmet sich heute ein vom Autonomen Frauenzentrum veranstaltetes Fachforum in der Begegnungsstätte Oskar. Anlass: Nach der ersten Unterbringung von Geflüchteten bestehe dringender Handlungsbedarf zur Integration der Zuzügler in die Stadtgesellschaft, die Stadtteile und die Quartiere – doch wie funktioniert das? Das Forum soll Antworten geben.

Integration durch Wohnen – das ist in Potsdam keine neue Idee. Bereits das 2008 beschlossene Integrationskonzept der Landeshauptstadt sah die Abkehr von Gemeinschaftsunterkünften vor. Doch um der großen Zahl neuer Flüchtlinge gerecht zu werden, schwenkte die Stadt 2015 wieder um. Neue Asylbewerberheime entstanden – nicht ohne Kritik.

1850 Betten für 1300 geflüchtete Menschen

Derzeit leben laut Stadtsprecher Jan Brunzlow 1300 geflüchtete Menschen in 15 Einrichtungen, die Kapazität beträgt 1850 Betten. „Wir haben im vergangenen Jahr 361 Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten in der Stadt aufgenommen“, so Brunzlow. „Zugleich haben wir 483 in eigene Wohnungen vermittelt – trotz schwieriger Lage auf dem Wohnungsmarkt.“ Wo genau ein Flüchtling untergebracht wird, entscheiden die Mitarbeiter der Verwaltung in Abstimmung mit den Trägern der Unterkünfte. Kriterien sind dabei etwa die Herkunft und die Familiengröße. „Wer als Flüchtling nach Potsdam kommt, zieht derzeit als erstes in eine Gemeinschaftsunterkunft, weil er dort sofortige Betreuung erhält und Raum zur Verfügung steht“, so Brunzlow. Dort bleiben Geflüchtete durchschnittlich 18 Monate.

Die Stadt will zurück zum Integrationskonzept – nur wann?

Ziel der Landeshauptstadt sei es, in den kommenden Jahren zum wohnungsbetonten Integrationskonzept zurückzukehren. „Da wir von einer gleichbleibenden Anzahl Geflüchteter ausgehen und zudem der Familiennachzug keine unwesentliche Rolle spielt, wird es zumindest in den kommenden Monaten so sein, dass die Menschen in Gemeinschaftsunterkünften ankommen, betreut werden und dann nach Verfügbarkeit von Wohnraum eigene Wohnungen beziehen können.“

Von Nadine Fabian