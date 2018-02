Letzter Rundgang durch die alte FH Potsdam

Umbau am Alten Markt in Potsdam

Der Abriss der alten Fachhochschule am Alten Markt in Potsdam hat längst begonnen. Von außen mag das Gebäude noch intakt aussehen, innen ist die Entkernung in vollem Gange. Die MAZ hat sich exklusiv in der FH umgeschaut. Die Fotos und das Video geben einen Eindruck davon, wie weit der Abriss schon fortgeschritten ist.