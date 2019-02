Waldstadt

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum Sonntag ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Beamten folgten dem Renault durch die Straße Am Nuthetal in Richtung Alte Zauche. Während der Fahrt schaltete der Verfolgte auf der Drewitzer Straße die Scheinwerfer aus und gab Gas.

Auf Poller festgefahren

Das Signal „Stopp Polizei“ ignorierte er. Am Ende des Tiroler Damms fuhr er gegen einen Begrenzungspoller, auf dem der Wagen stehen blieb. Der 30-Jährige sprang heraus und rannte in Richtung Bisamkiez davon.

„OK, ihr habt mich erwischt“

Die Polizisten fassten ihn. Der Mann sagte: „OK, ihr habt mich erwischt, ich gebe auf!“ Er räumte noch vor Ort ein, vor Fahrtantritt Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Auch eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Von MAZonline