Fahrerflucht: Atemalkoholtest nicht mehr möglich

Potsdam. Am Freitagabend kam es in Potsdam Kirchsteigfeld zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr der Fahrer mit seinem Wagen, der mit britischen Kennzeichen versehen war, gegen ein geparktes Auto. Anstatt nach dem Unfall vor Ort zu warten und die Polizei zu benachrichtigen, flüchtete der Fahrer zu Fuß in seine Wohnung und ließ das Auto stehen.

Atemalkoholtest war nicht mehr möglich

Zeugen beobachteten ihn jedoch und meldeten ihn daraufhin bei der Polizei. Als die Beamten den Fahrer in der Wohnung antrafen, bemekrten sie, dass er so stark alkoholisiert ist, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war, also wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht.

Von MAZonline