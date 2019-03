Teltower Vorstadt

Ein rabiater Fahrgast musste am Freitag gegen 22 Uhr in einem Linienbus gebändigt werden. Der 28-Jährige beleidigte zunächst den Busfahrer und wollte auf diesen losgehen. Auch ein 21-jähriger Fahrgast, der schlichten wollte, wurde von dem 28-Jährigen angegriffen. Der Fahrgast wehrte sich und schickte den Raufbold mit einem Faustschlag zu Boden. Der 28-jährige war stark alkoholisiert und wurde in die Ausnüchterungszelle gebracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Von LR Potsdam